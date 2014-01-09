З Ельбруса зірвалися не українські туристи - МЗС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що “Головне управління МНС Росії по Кабардино-Балкарії не підтвердило Генконсульству України в Ростові-на-Дону українське громадянство тих осіб, які зірвалися при сходженні на гору Ельбрус”.

Як повідомляв УНІАН, зранку ГУ МНС Росії по Кабардино-Балкарії поінформувало, що двоє українських туристів зірвалися при сходженні на Ельбрус. Зазначалося, що на допомогу туристам вирушив пошуково-рятувальний загін у складі семи осіб і двох одиниць техніки. Одного з альпіністів доставлено до лікарні. Другий альпініст госпіталізації не потребує, йшлося у повідомленні.