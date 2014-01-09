Двоє українських туристів зірвалися при сходженні на Ельбрус
09:37, 09 січня 2014Політика
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Двоє українських туристів зірвалися при сходженні на гору Ельбрус, їм на допомогу відправилися 7 рятувальників.
Ельбрус, фото wikipedia.org
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС Росії по Кабардино-Балкарії.
«Сьогодні о 09:30 мск до оперативно-чергової зміни Центру управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по Кабардино-Балкарській Республіці надійшло повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 5100 м із обриву зірвалися двоє туристів із України», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на допомогу туристам вирушив ельбруський пошуково-рятувальний загін у складі семи осіб і двох одиниць техніки.
Інформація уточнюється.
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