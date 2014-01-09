Німеччина готова утилізувати сирійську хімзброю на своїй території - ЗМІ

Відповідну заяву в четвер розповсюдило МЗС ФРН, повідомляє РІА «Новости».

”Уряд ФРН має бажання і можливість ліквідувати в Німеччині відходи, які будуть з`являтися під час незворотного знешкодження хімічних бойових речовин з Сирії та які походять на промислові відходи”, - наголошується в повідомленні. Таким чином, уряд ФРН відповів на запит Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) з приводу того, який внесок Німеччина готова внести у знищення сирійських хімічних арсеналів.

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Передбачається, що завдання утилізації цих відходів буде покладене на профільне підприємство Міноборони ФРН, розташоване в Мюнстері (федеральна земля Нижня Саксонія). Там відходи, що утворюються в результаті знищення арсеналу сирійської хімзброї, спалюватимуться. У німецькому уряді запевняють, що процес утилізації буде відбуватися відповідно до усіх екологічних норм.

”У Німеччини є в розпорядженні надійні технології і багаторічний досвід знищення відходів хімічних бойових засобів. Має сенс поставити наші навички на службу міжнародному співтовариству і тим самим внести значний внесок у мирний процес», - сказала міністр оборони Урсула фон дер Ляйен, яку цитує німецьке зовнішньополітичне відомство.

Раніше ОЗХЗ повідомила, що перша партія високотоксичних речовин була переправлена з території Сирії на данський корабель. Наразі судно перебуває в прибережних водах і очікує доставки вантажу з хімречовинами, що залишився, які потім доставлять на корабель ВМС США, де вони і будуть знищені. Згідно із затвердженим спочатку планом, високотоксичні речовини повинні були вивезти з Сирії до 31 грудня 2013 року, проте дотримати «дедлайн» не вдалося через нестабільну обстановку в країні. У відповідності зі скоригованими ОЗХЗ графіком, пріоритетні хімречовини, що включають майже 20 тонн токсичного гірчичного газу, повинні бути вивезені до 31 березня 2014 року, а до кінця червня 2014 сирійську хімзброю повинні повністю знищити.