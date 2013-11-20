Сирійську хімзброю можуть знищити у морі

Про це повідомляє 19 листопада Reuters з посиланням на американського чиновника, який говорив на умовах анонімності. Офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

За відомостями співрозмовника агентства, такий варіант розглядається в ході обговорення дипломатів і представників Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), що контролює програму з ліквідації сирійської хімзброї. Про яку частину світового океану може йти мова і хто виступив з такою пропозицією, не повідомляється, повідомляє Lenta.ru.

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Враховуючи обсяг арсеналу, який передбачається знищити, операція з його ліквідації в морі стала б безпрецедентною, відзначає Reuters з посиланням на незалежних експертів у галузі хімічного роззброєння.

Після того, як від знищення на своїй території сирійського хімзброї відмовилася Албанія, яку називали найбільш вірогідним варіантом, про нові ймовірні майданчики для виконання програми не повідомлялося. Раніше прийняти у себе сирійський хімічний арсенал відмовилися також влада Туреччини, Йорданії та Норвегії.

Тим часом, за планом, розробленим ОЗХЗ, найбільш небезпечні види озброєнь мають бути вивезені з Сирії ще до кінця 2013 року і знищені до квітня 2014 року. Повну ліквідацію хімзброї організація планує завершити до липня 2014 року. У загальній складності передбачається знищити більше 1,3 тисячі тонн отруйних речовин.

Дамаск погодився на ліквідацію хімічної зброї під загрозою військового втручання США у громадянську війну, що продовжується в Сирії з весни 2011 року, після того, урядові війська запідозрили в застосуванні зброї масового знищення в серпні 2013 року. У вересні Сирія підписала Конвенцію про заборону хімічної зброї, а на 1 листопада був виконаний перший етап програми, що передбачає утилізацію обладнання для його виробництва.