Перед смертю Калашников написав покаянного листа патріарху Кирилу

У ньому конструктор ділиться з главою РПЦ душевними переживаннями і сумнівами з приводу своєї відповідальності за смерть людей, убитих з автомата, який він створив, пишуть Известия.

"Мій душевний біль нестерпний, одне і те ж нерозв'язне питання: якщо мій автомат позбавляв людей життя, відтак і я, Михайло Калашников, дев'яноста трьох років від народження, син селянки, християнин і православний за вірою своєю, винен у смерті людей, нехай навіть ворога? "- запитує Калашников у патріарха.

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Також у листі він ділиться думками про долі країни і людства.

"Так, збільшується кількість храмів і монастирів на нашій землі, а зла не меншає! .. Добро і зло живуть, сусідять, борються і, що найстрашніше, миряться один з одним в душах людей - ось до чого я прийшов на заході свого земного життя. Виходить якийсь вічний двигун, який я так хотів винайти в молоді роки. Світло і тінь, добро і зло - дві протилежності одного цілого, не здатні існувати одне без одного? І невже Всевишній все так і влаштував? І людству животіти вічно в такому співвідношенні? " - запитує конструктор.

Нагадаємо, Михайло Калашников помер 23 грудня на 95-му році життя в реанімації клініко-діагностичного центру Удмуртії.

Автомат АК-47 він винайшов в 1947 році. З тих пір у всьому світі було випущено більше 70 мільйонів різних модифікацій цієї зброї.