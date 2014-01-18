В результаті вибуху в Махачкалі постраждали 16 осіб

Після того, як на місце події прибули співробітники поліції, спрацював вибуховий пристрій, закладений в припарковану біля ресторану машину, повідомляє Лента.ру.

В результаті вибуху постраждали 16 людей, заявили в Слідчому комітеті Росії.

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У числі постраждалих опинилися співробітники поліції, йдеться в поширеному СК повідомленні. Число поранених поліцейських не уточнюється.

За фактом події порушено кримінальну справу про посягання на життя співробітника правоохоронних органів, замах на вбивство кількох людей, незаконному обігу зброї та виготовленні вибухового пристрій, а також пошкодженні майна.

Як основні версій події, заявили раніше представники МВС Дагестану, розглядаються «кримінальні розборки» і хуліганство.