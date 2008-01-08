Виснажена Хіларі Клінтон зронила сльозу

У переддень попередніх виборів у штаті Нью-Гемпшир (які відбуваються сьогодні – УНІАН) виснажена і змарніла Хіларі Клінтон зронила сльозу, відповідаючи на запитання виборця про те, яким чином їй вдається витримувати пресинг президентських перегонів. «Її очі зволожилися, - пише «Нью-Йорк Таймс», і цей прояв емоцій був найзворушливішим за весь перебіг кампанії, яка триває вже рік. Її голос здригнувся і дозволив на мить проявитися втомі та розчаруванням, що переслідують Хіларі від минулого тижня, коли вона поступилася своєму суперникові в таборі демократів Бараку Обамі на попередніх виборах в штаті Айова».

Соціологи прогнозують щонайменше десятивідсотковий відрив показників Обами – на його користь - від очікуваного результату Клінтон і в штаті Нью-Гемпшир. Поразка Клінтон, якщо вона трапиться сьогодні, не буде фатальною, однак вже 19 січня, коли голосуватиме Невада, втрачати їй вже не буде чого. У випадку програшу у Нью-Гемпширі джерела «Нью-Йорк Таймс» у команді Хіларі Клінтон прогнозують зміну керівників її кампанії, адже вона відчула, що її передвиборчі меседжі дедалі менше резонують із настроями прихильників демократів. На відміну від Барака Обами, який зміг змобілізувати на свій бік незалежних виборців та молодь.

Ігор Шпак