Сьогодні в Брюсселі стартує саміт Росія-ЄС

Сьогодні в Брюсселі стартує 32-й саміт Росія-ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, російську делегацію очолить Президент РФ Володимир Путін, а ЄС - голова Європейської ради Герман Ван Ромпей і голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.

За оцінками експертів, однією з головних тем саміту стане врегулювання політичної кризи в Україні.

«На саміті мають бути ґрунтовно обговорені перспективи розвитку відносин Росії та ЄС, відбудеться обмін думками про те, які кроки зробити для надання їм дійсно стратегічного характеру і забезпечити імпульс для розширення співпраці в усіх напрямках - в економічній, політичній, науковій і гуманітарній сферах», - повідомляє прес-служба російського Президента.

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Також буде порушено питання взаємодії в енергетиці. Росія очолює список країн - постачальників природного газу (44% імпорту Євросоюзу), а також нафти і нафтопродуктів (20%). Російська сторона готова до поглиблення взаємодії з ЄС аж до створення в перспективі єдиного енергетичного комплексу в Європі.

У Кремлі підкреслюють, що на переговорах планується обговорити проблеми застосування «Третього енергопакету» до російських компаній в рамках будівництва газопроводу «Південний потік», а також низку інших невирішених питань: наполегливі спроби ЄС нав'язати «Транскаспійський газопровід», незважаючи на екологічні ризики і відсутність консенсусу серед прикаспійських держав, триваюче несправедливе антимонопольне розслідування Єврокомісії щодо ВАТ «Газпром».

Крім цього, передбачається провести огляд ходу переговорів щодо нової базової угоди між Росією і ЄС, в тому числі з урахуванням сучасних реалій - членства РФ у СОТ і процесів євразійської інтеграції, що набирають обертів.

Відбудеться обмін думками з актуальних тем світової економіки з урахуванням підсумків російського головування у «двадцятці» у 2013 р. і пріоритетів головування Росії у "вісімці" у 2014 р. Передбачається обговорити можливості поєднання євразійського та європейського інтеграційних процесів, беручи до уваги інтереси всіх зацікавлених країн.

Російська сторона має намір продовжити розмову про перехід до безвізового режиму короткострокових поїздок.

Сторони також обговорять низку проблем міжнародної та регіональної безпеки.

Попередній саміт Росія-ЄС відбувся 3-4 червня 2013 р. в Єкатеринбурзі.

16 січня 2014 р. Майя Косьянчич, прес-секретар Верховного представника ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон, повідомила, що саміт Євросоюз-Росія пройде в Брюсселі протягом одного дня - 28 січня - замість запланованих двох днів, і лідери ЄС та Росії серед іншого обговорять питання їх спільних сусідів.

Раніше планувалося, що саміт ЄС-Росія триватиме 27-28 січня. Зараз же на 28 січня заплановані переговори у вузькому колі, робочий обід та прес-конференція керівників ЄС та Росії.

Глава місії Росії при Євросоюзі Володимир Чижов раніше заявляв, що російське керівництво готове обговорювати тему України на саміті ЄС-Росія.