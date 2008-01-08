Опозиція Грузії висунула ультиматум

Об`єднана грузинська опозиція оголосила про початок серії масових акцій протесту з 13 січня у випадку, якщо Центрвиборчком Грузії не ухвалить рішення про проведення другого туру президентських виборів. Про це заявив на брифінгу у вівторок кандидат у президенти Грузії Леван Гачечиладзе.

В середу об`єднана опозиція починає попереджувальну акцію голодування. Леван Гачечиладзе пообіцяв, що за дні, що залишилися до 13 січня, щодня, о 14:00 за місцевим часом, додаватиметься нова попереджувальна акція, які проходитимуть перед будівлею Громадського телебачення.

Серед вимог опозиції - оголошення другого туру виборів, «припинення медіа-терору», надання прямого ефіру, повідомляє Газета.ру.