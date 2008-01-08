Саакашвілі готовий простягнути руку Путіну

Кандидат у президенти Грузії Михайло Саакашвілі у разі своєї перемоги на виборах готовий запросити президента Росії Володимира Путіна на інавгурацію в Тбілісі. Таку заяву Саакашвілі зробив у вівторок увечері в прямому ефірі телекомпанії "Руставі-2".

"Після того, як минуть усі ці баталії, пов`язані з виборами, я вважаю, що нам треба починати відносини з Росією з чистого аркуша. Я знову готовий простягнути руку Росії", - сказав Саакашвілі.

Він підкреслив, що така позиція зумовлена майбутніми президентськими виборами в РФ навесні 2008 року, і відповідно, з майбутніми змінами.