Саакашвілі готовий простягнути руку Путіну
23:26, 08 січня 2008Світ
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...і чекає президентських виборів у Росії
Кандидат у президенти Грузії Михайло Саакашвілі у разі своєї перемоги на виборах готовий запросити президента Росії Володимира Путіна на інавгурацію в Тбілісі. Таку заяву Саакашвілі зробив у вівторок увечері в прямому ефірі телекомпанії "Руставі-2".
"Після того, як минуть усі ці баталії, пов`язані з виборами, я вважаю, що нам треба починати відносини з Росією з чистого аркуша. Я знову готовий простягнути руку Росії", - сказав Саакашвілі.
Він підкреслив, що така позиція зумовлена майбутніми президентськими виборами в РФ навесні 2008 року, і відповідно, з майбутніми змінами.
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