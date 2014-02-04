Путін посилив покарання за "заклики до екстремізму"

Про це пише РИА Новости.

Закон визначає нижню межу санкції за статтею «Публічні заклики до екстремізму»: встановлюється штраф від 100 тисяч до 300 тисяч рублів (зараз просто до 300 тисяч), а позбавляти волі можна буде на чотири роки (зараз - до трьох років).

За статтею «Розпалювання ненависті або ворожнечі або приниження людського достоїнства» термін примусових робіт збільшено з двох до чотирьох років, а нижня межа штрафу зросла зі 100 до 300 тисяч рублів. Максимальний штраф при цьому залишається тим самим - до 500 тисяч рублів.

За організацію екстремістського співтовариства визначений штраф від 200 до 500 тисяч рублів (зараз до 200 тисяч), примусові роботи на термін до п'яти років (зараз до чотирьох років) з обмеженням свободи на термін від року до двох років або позбавлення волі до шести років (зараз до чотирьох років).

Збільшуються санкції за участь у такому співтоваристві. Якщо раніше максимальне покарання могло скласти два роки позбавлення волі, то тепер - чотири.

Штраф за організацію екстремістської організації зріс з 300 тисяч до півмільйона рублів, а термін позбавлення волі збільшився вдвічі - з трьох років до шести років. Вдвічі збільшується термін позбавлення волі за участь у такій організації - з двох до чотирьох років.

Крім того, підписано і закон, що уточнює порядок призначення примусових заходів медичного характеру. Зокрема, з КПК виключається положення, що зобов'язує суд виносити постанову про припинення справи без застосування примусових заходів медичного характеру лише на тій підставі, що особою в стані неосудності скоєно заборонене кримінальним законом діяння невеликої тяжкості.