98% гагаузів Молдови проголосували на референдумі за Митний союз

Хоча дане волевиявлення не має юридичної сили, його результати можуть створити серйозні проблеми Кишиневу, повідомляє Комерсант-Україна.

На референдумі в Гагаузії жителям автономії потрібно було відповісти на два питання: "чи Схвалюєте ви курс зовнішньополітичного вектора розвитку Республіки Молдова, спрямований на вступ в Євросоюз?" і "чи Схвалюєте ви курс зовнішньополітичного вектора розвитку Республіки Молдова, спрямований на вступ в Митний союз (Росія-Білорусія-Казахстан)?".

Читайте такожБесеску: Румунія повинна відкрито заявити, що Молдова є румунською землеюВчора, 3 лютого, ЦВК Гагаузії оприлюднив попередні підсумки: за вступ в Митний союз (МС) висловилися 98,47%, інтеграцію в ЄС підтримали лише 2,77%.

Явка виборців на референдум перевищила 70%.

"Феноменальний результат явки! Вперше в історії Гагаузії 70,42% виборців! Читайте! Заздріть! Наш голос пролунав на весь світ!", - написав на своїй сторінці в Facebook башкан (голова) автономії Михайло Формузал.

Однак, якщо перевести відсоток явки в кількісний показник, картина буде не настільки вражаючою, повідомляє видання. Так, за даними гагаузької ЦВК, у референдумі взяли участь 70,7 тис. осіб - це всього 2,67% всіх виборців Молдови.

Це проте не применшує політичного значення референдуму, особливо якщо врахувати, що нинішній рік є вирішальним для євроінтеграції Молдови.

Так, у Росії залишилися задоволені референдумом.

"Референдум в автономній Гагаузії відбувся з безпрецедентною явкою. Молдавські євроінтегратори скаженіють. Почекаємо підсумків і зрозуміємо, що так стурбувало Кишинів", - написав у Facebook віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін.