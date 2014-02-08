В Альпах зійшов з рейок потяг, є загиблі

Як передає РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ, інцидент стався в департаменті Альпи Верхнього Провансу. Поїзд рухався за маршрутом Ніцца - Дінь-ле-Бен.

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За попередніми даними, причиною аварії поїзда став камінь, що опинився на рейках. На місці аварії працюють рятувальники.