В Альпах зійшов з рейок потяг, є загиблі
15:19, 08 лютого 2014Світ
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Пасажирський поїзд сьогодні зійшов із рейок у французьких Альпах, дві людини загинули, ще щонайменше семеро отримали поранення
Як передає РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ, інцидент стався в департаменті Альпи Верхнього Провансу. Поїзд рухався за маршрутом Ніцца - Дінь-ле-Бен.
Читайте також У США зійшов з рейок потяг з хімікатамиГромадянство загиблих і постраждалих не повідомляється.
За попередніми даними, причиною аварії поїзда став камінь, що опинився на рейках. На місці аварії працюють рятувальники.
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