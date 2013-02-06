У Тунісі застрелили лідера опозиції
11:51, 06 лютого 2013Світ
588
Одного з впливових опозиціонерів Тунісу Чокрі Белаіда застрелили на виході з будинку.
Чокрі Белаіда застрелили двома вистрілами / Фото: Wikipedia.org
Чокрі Белаід був лідером опозиційної партії «Народний фронт Тунісу».
Як повідомляє France 24 з посиланням на AFP, політик був застрелений на хвилі загострення політичного насильства, яка спостерігається в країні вже через два роки після минулої революції.
На тему: Президента Тунісу закидали камінням у річницю революції
За словами дружини загиблого, Белаід був поранений двома кулями, в шию і в голову, коли виходив з дому. Політика терміново доставили в лікарню, але врятувати його лікарі не змогли.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter