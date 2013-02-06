У Тунісі застрелили лідера опозиції

Чокрі Белаід був лідером опозиційної партії «Народний фронт Тунісу».

Як повідомляє France 24 з посиланням на AFP, політик був застрелений на хвилі загострення політичного насильства, яка спостерігається в країні вже через два роки після минулої революції.

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За словами дружини загиблого, Белаід був поранений двома кулями, в шию і в голову, коли виходив з дому. Політика терміново доставили в лікарню, але врятувати його лікарі не змогли.