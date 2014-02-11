ПАР має намір боротися за літню Олімпіаду-2024

ПАР має намір подати заявку на право проведення літньої Олімпіади 2024, заявив міністр спорту країни Фикиле Мбабула. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві видання. У разі перемоги змагання, швидше за все, пройдуть в Дурбані.

"Спорт відіграє важливу роль у розвитку інфраструктури нашої країни", - підкреслив Мбабула. Країна, яка перемогла в конкурсі заявок на право приймати Ігри-2024, назвуть у 2017 році. Також ПАР має намір прийняти у себе Ігри Співдружності у 2022 році. Раніше ПАР претендувала на проведення літніх Ігор-2004, однак посіла лише 3-е місце в конкурсі заявок, поступившись Афін і Риму.

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У 2010 році в країні пройшов фінальний турнір чемпіонату світу з футболу.

Офіційні заявки на право прийняти Ігри-2024 року можна буде подати в 2015 році. Серед ймовірних претендентів - столиця Азербайджану Баку, яка тричі брала участь у боротьбі; столиця Угорщини Будапешт, а також низка інших європейських столиць - Рим, Київ, Париж. Крім того, кілька разів лунали ідеї висунути в якості столиці літньої Олімпіади 2024 року Санкт-Петербург, про це говорили президент Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков і заступник голови уряду РФ Дмитро Козак