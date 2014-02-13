Мексиканець зізнався у вбивствах більше 800 людей

Чавес Кастільо був затриманий у мексиканському місті Сьюдад-Хуарес в 2010 році, а потім виданий США. В ході процесу він розповів, що був у банді Barrio Azteca, ватажок якої встановлював йому щодня певну квоту на вбивства. Робилося це для залякування поліції і населення, повідомляє РИА Новости.

За даними каналу Fox News, мексиканський бандит звинувачується також у вбивствах декількох співробітників консульства США і членів сімей у березні 2010 року в прикордонному з США Сьюдад-Хуарес. Чавес Кастільо зараз дає свідчення проти свого колишнього шефа, лідера банди Артуро Гальегоса, який нібито віддав наказ про вбивство американських громадян.

Прикордонний з США штат Чіуауа відомий як плацдарм для перекидання наркотиків. На його території діють декілька злочинних угруповань, що ведуть боротьбу за контроль над цим надприбутковим незаконним бізнесом. За підсумками 2010 року розташований в Чіуауа Сьюдад-Хуарес був визнаний найкримінальнішим містом світу - число вбивств в ньому склало 3,1 тисячі за рік, проте потім владі вдалося виправити становище, і кількість подібних злочинів серйозно знизилася.