Папа Франциск прийняв запрошення відвідати Шрі-Ланку

Папа Римський Франциск прийняв запрошення відвідати Республіку Шрі-Ланка, повідомляє ИТАР-ТАСС. Про це понтифік оголосив на зустрічі у Ватиканській базиліці зі шриланкійцями: велика делегація прибула до Ватикану, щоб відзначити 75-річчя посвячення католицької церкви цієї азіатської країни Пресвятій Діві Марії.

Раніше джерела в службі друку Святого престолу повідомляли, що в планах зарубіжних поїздок Папи Франциска в нинішньому році значиться азійський напрям: зокрема, обговорюється можливість візиту до Південної Кореї в серпні.

Досі новий глава Римсько-католицької церкви тільки один раз виїжджав за межі Апеннінського півострова: у липні минулого року він очолив святкування Всесвітнього дня молоді у Ріо-де-Жанейро.

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Перший виїзд Папи Римського в 2014 році відбудеться в кінці травня і передбачає паломництво на Святу землю з зупинками в Аммані, Єрусалимі та Вифлиємі.

Попередники Франциска на троні апостола Петра об'їздили півсвіту: Павло VI (з 1964 по 1970 рік) здійснив дев'ять зарубіжних поїздок, Іоанн Павло II (з 1979 по 2004 рік) - 104, Бенедикт ХVI (з 2005 по 2012 рік) виїжджав 24 рази.