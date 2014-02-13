Втрати від повені у Великобританії можуть скласти $23 млрд

Нинішні шторми та повені загрожують економіці Великобританії виробничими втратами на суму 13,8 млрд фунтів ($23 млрд). Таку оцінку експерта британської консалтингової служби Capital Economics Річарда Холта поширили місцеві ЗМІ.

За словами аналітика, піддається ризику затоплення та іншого збитку від негоди територія відповідає за приблизно 13% економіки. Місячний простій виробництва в цих районах, за його розрахунками, зменшить ВВП трохи більше, ніж на один відсоток. У 2010 році до втрат на рівні близько 0,5% призвели снігопади, нагадав він.

Інші фахівці не виключають, що підтоплених регіонів в південній частині Великобританії можуть залишатися під водою ще не один місяць - "до травня". Очікуються нові потужні шторми до того, як погода, нарешті, налагодиться. Між тим грунту вже настільки насичені вологою, що навіть найменші опади таять в собі ризик повеней.

З початку повені у грудні 2013 року в країні виявилися затопленіблизько 6 тис. будинків і підприємств, ще тисячі будівель, як і раніше, можуть постраждати від дощової погоди. За словами страховиків, виставлені їм вимоги вже перевищили 500 млн фунтів і швидко наближаються до мільярда фунтів.

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За словами засновника інженерної консалтингової фірми JBA Джеремі Бенна, "втрати від води може бути по 30 тис. фунтів на будинок - і ще більше для підприємства, - тому повінь, ймовірно, обійдеться в сотні мільйонів з точки зору прямого збитку, плюс вартість ліквідації наслідків і втрат бізнесу".

У той же час на тлі спроб жителів королівства захистити свої будинки і бізнеси від підйому води барикадами з мішків з піском, поліція повідомила про випадки їх розкрадання і перепродажу за спекулятивними цінами, які доходять до 50 фунтів ($83) за мішок.

Населення "торговці-грабіжники" лякають тим, що "завтра їхній будинок може бути затоплений, якщо вони не куплять", - передає слова очевидців сайт The Daily Mirror. При цьому вони скаржаться, що отримати мішки від муніципальних властей не так просто, бо вони видаються лише коли вода виявиться в декількох сантиметрах від порога".

У графстві Суррей під Лондоном офіційний представник місцевої ради пояснив, що мішки з піском видаються людям "піддаються найбільшому ризику затоплення їх власності водою". Рада розподілила вже 45 тис. мішків безкоштовно і замовила додатково 500 тонн піску для задоволення попиту.

У місті Стейнз у західних меж столиці один з магазинів продав за два дні більше тисячі мішків з піском за ціною 2,5 фунта ($4,2) кожен.