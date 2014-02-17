Англіканська церква заборонила духовенству вступати в одностатеві шлюби

"Шлюб з людиною тієї ж статі буде значним відхиленням від вчення Церкви Англії. Якщо хтось його укладе, то він не може бути висвячений у сан диякона, священика або єпископа", - йдеться в документі, який був опублікований в контексті змін у британському законодавстві, які легалізують одностатеві шлюби і набувають чинності 13 березня, пише РИА Новости.

Разом з тим єпископи зазначили, що ця заборона не стосується мирян. "Миряни, які уклали гомосексуальні союзи, в наших громадах не будуть дискримінуватися через їх стиль життя", - наголошується в документі.

У грудні 2012 року міністр культури Марія Міллер заявила в британському парламенті, що Англіканській церкві в Англії та Уельсі буде заборонено проводити церемонії вінчання одностатевих пар, але інші релігійні організації зможуть приймати рішення самостійно.

"Я однозначно заявляю, що ніхто не повинен примушувати жодну релігійну організацію проводити весільні церемонії для одностатевих пар. Але релігійна свобода має на увазі і те, що якщо якісь інститути хочуть це робити, у них має бути це право", - сказала Міллер.

З 2005 року Великобританія визнає гомосексуальні цивільні союзи, однак вони не називаються шлюбом" на відміну від гетеросексуальних союзів.