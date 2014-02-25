США готові до повного виведення військ з Афганістану в 2014 році - Обама

"Президент Обама попросив Пентагон підготувати адекватні плани з виведення військ до кінця року, якщо США вирішать не залишати війська в Афганістані після 2014 року", - йдеться в заяві Білого дому, яку цитує РИА Новости.

У той же час, якщо угода буде підписана, Вашингтон готовий залишити в країні "обмежену місію" радників та інструкторів, які допомагатимуть афганській армії в боротьбі з залишками "Аль-Каїди", уточнив Обама.

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"Таким чином, ми залишаємо можливість підписання угоди про безпеку з Афганістаном пізніше цього року, хоча, чим довше часу пройде без угоди, тим важче буде спланувати і реалізувати будь-яку місію США", - повідомили в Білому домі.

Відразу після розмови Обами і Карзая глава Пентагону Чак Хейгел заявив, що його відомство приступає до планування повного виведення військ до кінця 2014 року. За його словами, Пентагон залишить США і НАТО ряд можливостей для прийняття політичних рішень щодо майбутнього присутності в Афганістані.