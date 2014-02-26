Право на проживання у Великобританії продаватимуть з аукціону

Великобританія готується ввести нову схему з надання постійного виду на проживання багатим іноземцям, яка передбачає проведення міжнародних аукціонів для його отримання з мінімальною ставкою в 2,5 млн фунтів стерлінгів (близько 4,17 млн доларів). Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на газету Financial Times.

"Пропозиція про проведення аукціону міститься в проекті радикальної візової реформи, яку винесла на розгляд уряду країни Консультативна комісія з питань імміграції, - зазначає видання. - Пропонується щорічно влаштовувати аукціон для багатих іноземців, через який продаватимуть 100 відповідних віз за ціною не менше 2 млн фунтів стерлінгів, ще 500 тис. фунтів здобувачі повинні внести в благодійні фонди. Переможці отримають можливість подати документи на отримання постійного виду на проживання в прискореному порядку, а саме - після двох років проживання у Великобританії".

"Всі виручені з аукціону кошти понад 2,5 млн фунтів будуть переводитися на підтримку системи освіти та охорони здоров'я Великобританії", - уточнює радіостанція Бі-бі-сі.

Читайте такожКемерон назвав шотландське віскі основою єдності Британії

У Сполученому Королівстві існує складна візова система, яка передбачає різні форми та тимчасові терміни перебування іноземців на британській території. Пропоноване до продажу через аукціони право на проживання в королівстві дозволить його власнику (а також дружині або чоловіку й малолітнім дітям жити та працювати у Великобританії протягом п'яти років. Слідом за цим володар відповідного документа зможе подати документи на отримання британського громадянства.

Необхідність реформи існуючої системи видачі віз багатим іноземцям викликана тим, що уряд вважає її "застарілою і дешевою". Так, згідно з діючими нормами, для того щоб претендувати на постійний дозвіл на проживання, іноземець повинен інвестувати в британські цінні папери 1 млн фунтів стерлінгів (1,6 млн доларів США).

Згідно з офіційною статистикою, в минулому році (з вересня 2012 по вересень 2013 року) за існуючими схемами надання виду на проживання у Великобританії пройшло 560 кандидатів. "У першу чергу, це представники Китаю, Росії та близькосхідних країн", - уточнює газета.