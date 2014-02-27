Європарламент проголосував за безвізовий режим з Молдовою

«Громадяни Молдови скоро зможуть подорожувати в Шенгенську зону без візи відповідно до законопроекту, який схвалив у четвер парламент», - йдеться в прес-релізі. «За» відповідний законопроект проголосували 460 парламентаріїв, 40 - «проти» і 10 утрималися, передає РИА «Новости».

Законопроект рекомендує дозволити безвізовий в'їзд до Шенгенської зони терміном на 90 днів протягом 180 днів громадянам Молдови з біометричними паспортами. Як наголошується у документі, Молдова першою з країн "Східного партнерства" виконала всі вимоги плану зі спрощення візового режиму з ЄС.

Читайте такожТуск: у Молдови є перспективи стати членом ЄС

Як повідомив РІА «Новости» представник ЄП, Рада ЄС із закордонних справ ухвалить рішення на засіданні у квітні. Якщо законопроект буде схвалено, то його буде опубліковано в офіційному друкованому органі ЄС і він набере чинності. Очікується, що це відбудеться до літа.

Молдова і Грузія на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі у листопаді парафували Угоди про асоціацію з ЄС. У дипломатичній практиці це означає попереднє підписання міжнародного договору особами, які брали участь в його розробці, на підтвердження досягнутої домовленості. У грудні голова ЄС Херман ван Ромпей повідомив, що ЄС хоче підписати Угоду про асоціацію з цими країнами до серпня 2014 року.