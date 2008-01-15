Китай розробляє ракети, здатні знищити авіаносець (фото)

Китай розробляє балістичні протикорабельні ракети, повідомляє Defense News.

За твердженням ряду військових аналітиків із США і Тайваню, в 2009-2012 роках Китай почне розгортати протикорабельний варіант балістичних ракет DF-21 (фото).

Як повідомляється, головні частини нової ракети здатні вражати рухомі цілі. Використання таких ракет дозволить знищити авіаносці, незважаючи на потужну ППО корабельних з`єднань.

Як зазначають фахівці, сучасні корабельні засоби ППО не здатні відбити головні частини балістичних ракет, які падають на ціль вертикально з швидкістю кілька кілометрів за секунду.

Перші експерименти з балістичними ракетами в проти корабельному варіанті робилися в СРСР в 70-х роках, але тоді вони не мали успіху. Сучасні технології дають змогу встановити на боєголовку балістичної ракети радар або інфрачервону системою наведення, що забезпечує враження рухомих цілей.

Лента.ру