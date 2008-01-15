До Путіна досі не дійшло запрошення на інавгурацію Саакашвілі
Лавров думає, що знову щось не склалося
Російська сторона не одержала запрошення на інавгурацію Президента Грузії.
Про це сьогодні заявив керівник МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ, повідомляє агентство «Новости-Грузия».
"Поки ми не одержували якогось запрошення, хоча чули заяву (про запрошення керівництва РФ на інавгурацію Президента Грузії)", - сказав С.ЛАВРОВ.
Коментуючи заяву Михайла СААКАШВІЛІ, обраного Президентом Грузії на другий термін, про намір нормалізувати двосторонні відносини з Росією, керівник МЗС РФ повідомив, що поки ніяких ініціатив від грузинської сторони не надходило.
"Такі заяви робилися і раніше", - зазначив С.ЛАВРОВ.
За його словами, Росія неодноразово висловлювала готовність нормалізувати відносини.
Російський міністр нагадав, що торік відбувся ряд двосторонніх зустрічей керівників МЗС двох країн, в ході яких виявлялася готовність до поліпшення відносин.
"На жаль, кожного разу у грузинської сторони щось не складалося", - сказав С.ЛАВРОВ.
Як повідомляв УНІАН, 9 січня М.СААКАШВІЛІ заявив, що запрошує Президента РФ Володимира ПУТІНА на свою інавгурацію.