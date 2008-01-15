До Путіна досі не дійшло запрошення на інавгурацію Саакашвілі

Російська сторона не одержала запрошення на інавгурацію Президента Грузії.

Про це сьогодні заявив керівник МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ, повідомляє агентство «Новости-Грузия».

"Поки ми не одержували якогось запрошення, хоча чули заяву (про запрошення керівництва РФ на інавгурацію Президента Грузії)", - сказав С.ЛАВРОВ.

Коментуючи заяву Михайла СААКАШВІЛІ, обраного Президентом Грузії на другий термін, про намір нормалізувати двосторонні відносини з Росією, керівник МЗС РФ повідомив, що поки ніяких ініціатив від грузинської сторони не надходило.

"Такі заяви робилися і раніше", - зазначив С.ЛАВРОВ.

За його словами, Росія неодноразово висловлювала готовність нормалізувати відносини.

Російський міністр нагадав, що торік відбувся ряд двосторонніх зустрічей керівників МЗС двох країн, в ході яких виявлялася готовність до поліпшення відносин.

"На жаль, кожного разу у грузинської сторони щось не складалося", - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня М.СААКАШВІЛІ заявив, що запрошує Президента РФ Володимира ПУТІНА на свою інавгурацію.