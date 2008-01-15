У Німеччині починаються навчання Росії і НАТО з протиракетної оборони

У Німеччині в період з 16 по 25 січня 2008 р. відбудуться командно-штабні навчання Росії та НАТО з протиракетної оборони театру військових дій (ПРО ТВД), повідомили в управлінні інформації і громадських зв`язків Міноборони Росії. "Організаторами навчання виступають Військово-повітряні сили Німеччини", - зазначили в Міноборони, додавши, що попередній етап цих навчань відбувся в жовтні 2006 р. в Москві.

Впродовж навчання передбачається продовжити відпрацьовувати планування взаємодії російських і натовських підрозділів нестратегічної протиракетної оборони під час "операцій кризового реагування". "Навчання проводиться з використанням імітаційних комп`ютерних моделей, реальна техніка і озброєння не використовуються", - зазначили в Міноборони. На навчаннях також передбачається погоджувати процедури координації спільних дій і оцінити їх ефективність.

З російського боку в навчаннях візьмуть участь фахівці Військово-повітряних сил, військової ППО, Генерального штабу Збройних сил РФ, Головного управління міжнародної військової співпраці Міноборони РФ; з боку НАТО - представники Міжнародного військового штабу НАТО, офіцери підрозділів ВПС і протиповітряної оборони держав-членів НАТО. Результати навчань будуть використані для визначення перспектив і можливих напрямків подальшої взаємодії з ПРО ТВД під егідою Ради Росія-НАТО.