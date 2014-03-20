Мінськ планує головувати в СНД замість України - МЗС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив на брифінгу в Мінську начальник управління інформації – прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик.

«Білорусь як співголова Співдружності розгляне подальші варіанти у зв'язку з рішенням України. Зокрема, обговорюється варіант головування Білорусі в СНД до кінця 2014 року. Для цього буде потрібна згода другого співголови – Казахстану», - зазначив Мирончик

Також він підкреслив, що Білорусь жалкує у зв'язку з рішенням України припинити головування в СНД.

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«Ми жалкуємо про ухвалене Україною рішення, хоча й розуміємо його мотиви», - сказав Мирончик.

При цьому він підкреслив, що Білорусь високо цінує формат СНД і вважає його одним із ефективних інструментів вирішення низки проблем.

Він також нагадав, що докладну позицію Білорусі з усіх питань, пов'язаних із Україною та СНД, викладено в заяві першого заступника міністра закордонних справ Білорусі Олександра Міхневича.

«Ми вважаємо формат СНД практично корисним для вирішення низки проблем не лише країн, але й громадян. Сподіваємося, що формат збережеться, і використовуватиметься нашими українськими сусідами», - підкреслив Мирончик.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Міхневич заявив, що вихід держави зі складу СНД – її суверенне право, яке ніхто не оспорює.

«Разом із тим навіть поверхневий тверезий аналіз участі України в Співдружності показує очевидність цілої низки плюсів: тут і питання торгівлі, питання економічних зв'язків і численні формати співпраці у сфері транспорту, енергетики, зв'язку, боротьби зі злочинністю тощо. Не говорю вже про людські контакти», - зазначив Міхневич.

19 березня на засіданні РНБО було ухвалено рішення, що Україна почне процедуру виходу зі Співдружності Незалежних Держав.

Постійний повноважний представник України в органах СНД Іван Бунечко вже склав із себе повноваження голови Ради постпредів держав Співдружності.