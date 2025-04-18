9 травня міністри закордонних справ ЄС зберуться в Києві, – глава МЗС Франції.

Європейські дипломати цього дня зберуться, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

9 травня у Києві зберуться міністри закордонних справ ЄС, щоб відсвяткувати День Європи. Про це заявив очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

"Міністри закордонних справ європейських країн мають намір зустрітися у Києві 9 травня. Я обов'язково там буду", - сказав Барро в ефірі телеканалу LCI.

Також очільник МЗС Франції зазначив, що 9 травня має сакральне значення для режиму Путіна. Втім, європейські дипломати цього дня зберуться у Києві, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

Відео дня

"У цей день Путін планує велику урочистість у Москві – це для них день перемоги. Для нас же це буде момент солідарності з Україною", - сказав він.

Парад 9 травня у Москві - що відомо

Як писав УНІАН, висока представниця ЄС Кая Каллас пригрозила наслідками для тих, хто поїде 9 травня у Москву. За її словами, будь-яка участь у параді або святкування 9 травня у Москві не буде сприйматися легковажно з європейського боку. Зокрема з таким закликом Каллас зверталася й до країн-кандидатів ЄС.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що поїде на парад до Москви 9 травня. Він наголосив, що це рішення не пов'язане з бажанням підтримати Росію.

Президент Сербії Александар Вучич також заявив, що приїде у Москву на парад 9 травня. Відомо, що таке рішення сербський лідер прийняв, попри попередження ЄС щодо неприпустимості такого візиту для країни-кандидата до блоку.

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