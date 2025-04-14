Також представниця ЄС Кая Каллас закликала інші країни частіше відвідувати Київ.

Європейський союз звернувся до країн-кандидатів ЄС щодо можливої участі їхніх представників у параді в Москві 9 травня. Про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу у Люксембурзі.

"Було обговорено і чітко сказано різними країнами-членами, що будь-яка участь у параді або святкування 9 травня у Москві не буде сприйматися легковажно з європейського боку, з огляду на те, що Росія здійснює повномасштабну війну в Європі… Ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб жодна країна-кандидат брала участь у цих заходах 9 травня в Москві. Так що це було дуже чітко", - зауважила Каллас.

Також журналіст запитав в неї, чи планують європейські союзники візити в Київ на 9 травня чи найближчі до цієї дати дні, на що Каллас відповіла:

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"Коли йдеться про візит до Києва, то, звісно, я закликаю не лише країни-члени ЄС, а й представників інституцій відвідувати Київ та Україну якнайбільше. Щоб показати нашу солідарність і нашу готовність бути разом з Україною. Тому, звичайно, ми завжди шукаємо можливості, щоб відвідати Україну".

Парад у Москві 9 травня: важливі новини

Раніше міністр закордонних справ Латвії Байба Браже також заявила, що країнам-кандидатам на вступ до Європейського Союзу із Західних Балкан дали чіткі вказівки не відвідувати 9 травня військовий парад у Москві. Вона зазначила, що такий візит до Москви не узгоджується з цінностями Євросоюзу.

Наразі відомо, що до Москви 9 травня можуть прибути північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, а також президент Китаю Сі Цзіньпінь. За даними South China Morning Post, загалом Путін може зібрати в цей день у Кремлі не менше десятка лідерів. На думку експертів, це може стати гучною дипломатичною перемогою для російського диктатора.

Тим часом президент Володимир Зеленський запросив лідерів Європейського Союзу 9 травня в Україну. Зокрема столицю України може відвідати майбутній німецький канцлер Фрідріх Мерц.

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