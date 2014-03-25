Польща не відповідатиме на лист Жириновського - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив посол Польщі в Україні Генрік Літвін.

“Дійсно, пан Жириновський написав такого листа до Міністерства закордонних справ Польщі. Наше міністерство заявило, що відповіді не буде. Ми не сприймаємо цей лист як серйозну пропозицію. Це свого роду провокація, а позиція Польщі щодо України загальновідома. Тому серйозно підходити до листа Жириновського немає потреби, і ніяких офіційних коментарів з цього приводу не буде”, - сказав Літвін.

Окрім того, за словами посла, в Польщі вивчали реакцію інтернет-спільноти на лист Жириновського і дійшли висновку, що всі негативні коментарі щодо України були здійснені не з території Польщі.

“Ми аналізували інтернет-коментарі останніх тижнів. І є докази того, що переважна більшість коментарів, які не прихильні до України, написано з комп`ютерів з-за меж Польщі”, - сказав Літвін.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією польського каналу TVP1, до Міністерства закордонних справ Польщі надійшов офіційний лист із Держдуми РФ з пропозицією поділити територію України. За даними телеканалу, заступник голови Держдуми РФ, лідер ЛДПР Жириновський пропонує Польщі вимагати референдуму щодо прихильності до Польщі у п’яти західних областях України: Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській. Аналогічні ”пропозиції” отримали Угорщина і Румунія: приєднати Закарпаття та Чернівці відповідно. Україні, відтак, залишиться тільки її центральна частина, зазначає телеканал.

Радник президента Польщі Томаш Наленч зазначив, що пропозицію про розподіл території України міг придумати тільки хворий розум і цей лист треба передати до психіатра.

У свою чергу, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс заявив з приводу листа Жириновського: “Я не думаю, що такі хворобливі ідеї треба коментувати, тут не до МЗС треба звертатися”.