Дума офіційно запропонувала Польщі поділити Україну - ЗМІ

Заступник Голови Державної Думи, лідер ЛДПР Володимир Жириновський пропонує Польщі зажадати референдуму щодо прихильності до Польщі в п'яти західних областях України:. Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській, повідомляє польський канал TVP1.

МЗС Польщі обурений і вважає подібні заяви дуже "дивними". Жириновський отримає ввічливу відповідь, без згадування змісту листа.

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Аналогічні «пропозиціі» отримали Угорщина і Румунія: приєднати Закарпаття та Чернівці відповідно. В Україні має залишитися тільки її центральна частина.

Як відомо, Жириновський і раніше з трибуни Держдуми закликав до розколу України.

"Київ ніколи не погодиться на федералізаціюУкраїни, оскільки він більше не в зможе нічим управляти", - сказав він тоді.

Жириновський підкреслив, що спроби України побудувати державу завжди закінчувалися невдачею.