Росія спростить отримання громадянства російськомовними

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за законопроект «Про внесення змін до федерального закону «Про громадянство Російської Федерації" і окремих законодавчих актів Російської Федерації» проголосували 387 депутатів, проти - 57.

Як наголошується в пояснювальній записці, закон направлений на спрощення процедури і скорочення термінів розгляду заяв про прийом у громадянство РФ від співвітчизників - носіїв російської мови, родичі яких по прямій висхідній лінії раніше проживали на території РФ і СРСР, за умови їх переїзду на постійне місце проживання до РФ і відмови від громадянства іноземної держави.

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Наголошується, що на даний час іноземці можуть одержувати громадянство РФ, тільки якщо вони є особами без громадянства, народилися в РРФСР, є непрацездатними або випускниками російських навчальних установ з числа громадян держав, що входили до складу СРСР. Якщо такі умови відсутні, то для одержання російського громадянства необхідно дотриматись вимоги п'ятирічного терміну проживання в РФ на підставі посвідки на проживання.

Закон доповнюється статтею, що встановлює порядок визнання осіб носіями російської мови. Планується, що визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови здійснюватиметься за результатами співбесіди, що проводиться комісією з визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови.

З метою реалізації умови про відмову від наявного іншого громадянства іноземному громадянинові, визнаному носієм російської мови, видаватиметься повідомлення про можливість прийому в громадянство РФ, необхідне для звернення до повноважного органу іноземної держави із заявою про відмову від наявного іншого громадянства.

Крім того, для даної категорії осіб передбачено скорочення терміну розгляду заяв і ухвалення рішень про прийом у громадянство РФ у спрощеному порядку до трьох місяців.

Також пропонується скоротити з шести до трьох місяців термін розгляду заяв про прийом у громадянство РФ учасників державної програми з сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, що проживають за кордоном.

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«Повинен сказати, що інститут російського громадянства, поза сумнівом, є привабливим. І зняття певних обмежень є вкрай очікуваним і багатьма жителями іноземних держав, і особами без громадянства. До певної міри це буде відновлення історичної справедливості», - підкреслив голова комітету Держдуми з конституційного законодавства і державного будівництва Володимир Плігін.