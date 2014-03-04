Російськомовні зможуть отримати громадянство РФ лише після відмови від наявного громадянства - уряд Росії

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, комісія уряду із законопроектної діяльності схвалила з урахуванням обговорення внесений Федеральною міграційною службою законопроект, спрямований на спрощення отримання російського громадянства російськомовними громадянами зарубіжних країн.

«Проектом федерального закону «Про внесення змін до федерального закону “Про громадянство Російської Федерації” й окремих законодавчих актів Російської Федерації» стаття 14 федерального закону «Про громадянство Російської Федерації» доповнюється частиною другою, що передбачає спрощений порядок прийому в громадянство Російської Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства, визнаних носіями російської мови, тобто які володіють російською мовою й регулярно використовують її в сімейно-побутовій, суспільній, культурній та інших сферах, чиї родичі по прямій висхідній лінії або вони самі раніше постійно проживали на території Російської Федерації, зокрема на території, що відносилася до Російської імперії та СРСР, за умови відмови від наявного громадянства іноземної держави або відсутності громадянства іноземної держави», - йдеться в документі.

Читайте такожНе виключено, що російські паспорти зможуть отримати не тільки колишні "беркутівці" - генконсул РФПри цьому визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови здійснюватиметься за результатами співбесіди, що проводиться комісією з визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови.

Зазначається, що з метою реалізації умови про відмову від наявного іншого громадянства іноземному громадянину, визнаному носієм російської мови, видаватиметься повідомлення про можливість прийому в громадянство РФ, необхідне для звернення до повноважного органу іноземної держави із заявою про відмову від наявного в нього іншого громадянства.

Крім того, законопроектом для даної категорії осіб передбачено скорочення терміну розгляду заяв і ухвалення рішень про прийом у громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку до трьох місяців.

Законопроектом також пропонується скоротити з шести до трьох місяців термін розгляду заяв про прийом у громадянство РФ учасників державної програми зі сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які проживають за кордоном.

Законопроект буде розглянуто на засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого до Держдуми Росії було внесено законопроект, що передбачає скорочення термінів видачі громадянства РФ для громадян колишнього СРСР у спрощеному порядку з шести до двох місяців.

Читайте такожЖириновський пропонує допомагати українцям російськими паспортами «Останні політичні процеси на території суверенної України показали необхідність подальшої регламентації спрощеного прийому в громадянство Російської Федерації російськомовних громадян колишнього СРСР, незалежно від їх національності, що зіткнулися з реальною загрозою дискримінації за етнокультурною, політичною або професійною приналежністю», - йдеться в пояснювальній записці.

24 лютого член комітету Держдуми у справах СНД Ілля Дроздов (фракція ЛДПР) вніс до Держдуми законопроект про спрощену процедуру отримання російського громадянства для громадян України російської національності й членів їхніх сімей. Документ пропонує скористатися політичною кризою для вирішення демографічних проблем Росії.