Екс-президент Киргизії заочно засуджений до 25 років в`язниці

”Брат колишнього президента Жанібек Бакієв у цій справі засуджений до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Старший син колишнього глави держави Марат Бакієв засуджений до 20 років колонії з конфіскацією майна, молодший син Максим Бакієв - до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Слідством було встановлено, що в 2005 році сім`я Бакієвих вирішила заволодіти золоторудним родовищем Джеруй у Талаській області Киргизії, яке на той момент належало компанії Oxus Gold. Її керівником був британський громадянин Дейлі, й сім`я Бакієвих вирішила його усунути, зазначається в справі.

”У Дейлі в 2006 році було зроблено 6 пострілів із пістолета калібру 5,6, проте завдяки вчасно наданій медичній допомозі іноземець вижив”, - зазначили в суді, який ухвалював вирок.

Президент Бакієв був повалений у результаті революції в квітні 2010 року і в цілях безпеки вимушений був залишити Киргизію. Разом із ним республіку залишили Жанібек Бакієв, який очолював Службу державної охорони; Марат Бакієв, який працював до цього заступником голови держкомітету національної безпеки, і Максим Бакієв, який керував Центральним агентством із розвитку інвестицій та інновацій.