У Росії заговорили про приєднання Східного Казахстану. Астана стурбована претензіями РФ

«Навіть історики не знають толком історію останніх 70 років. Східно-Казахстанська область, або рудний Алтай. Рудний Алтай завжди був у складі Росії. У Казахстану мало території, прийняли рішення частину Ішимської області (а це Омська область) віддати. Віддали і зробили Караганду. Це в 1936-му, зовсім недавно. Всього ми п'ять областей передали Казахстану, і після цього Казахська АССР з автономії була перейменована в РСР. Ці території передавалися як розмінна монета», - заявив на засіданні президії Верховної Ради Хакасії Володимир Штигашев.

Пізніше представник парламенту Хакасії Олег Ніколаєв заявив, що Штигашев не говорив про права на території Казахстану. а лише розмірковував про те, як виглядали і змінювалися кордони союзних республік у межах СРСР. За словами Ніколаєва, журналісти неправильно інтерпретували вислів Штигашева.

"Ні про які права - історичних або яких-небудь інших - на чию-небудь територію, в тому числі Казахстан, у виступі Голови ВС РХ не згадувалося", - заявив він.

МЗС Казахстану стурбований висловлюваннями російського політика і через це викликає посла РФ Михайла Бочарникова.

"Міністерство закордонних справ Казахстану звернуло увагу на неприпустимі висловлювання голови Верховної ради Республіки Хакасія Володимира Штигашева про нібито існування історичних прав Росії на східні області Казахстану", - йдеться в коментарі прес-секретаря зовнішньополітичного відомства республіки Нуржана Айтмаханова.

При цьому він зазначив, що Астана звернула увагу на пояснення чиновників Верховної ради Хакасії про те, що слова Штигашева були нібито неправильно інтерпретовані ЗМІ, однак "вважаємо, що такі пояснення недостатні і незадовільні у сформованій ситуації".

"Ми також знаємо про різко негативної реакції громадськості нашої країни на висловлювання Штигашева, яка звертає увагу на положення Договору між Республікою Казахстан і Російською Федерацією про казахстансько-російський державний кордони, підписаний 18 січня 2005 року. Набуття чинності цього договору 12 січня 2006 р. юридично закріпило проходження державного кордону між двома країнами", - підкреслили в МЗС.

При цьому Айтмаханов зазначив, що "почастішали випадки некоректних заяв офіційних представників Російської Федерації не можуть не викликати серйозної стурбованості".

"Відносини між Республікою Казахстан і Російською Федерацією засновані на глибоких історичних та духовних зв'язків між народами двох країн, що є запорукою розширення рівноправного стратегічного партнерства, що відповідає національним інтересам обох держав і служить справі миру, безпеки і стабільності на євразійському просторі", - вважають у відомстві.

Щодо висловлювань голови Верховної ради Хакасії МЗС Казахстану проводить відповідну роботу дипломатичними каналами з російськими партнерами в Астані та Москві.

Зокрема, для прояснення ситуації в МЗС РК був запрошений посол РФ в Казахстані Бочарников. "Сподіваємося, що офіційна влада РФ дасть оцінку висловлюванням Штигашева", - зазначив Айтмаханов.

За матеріалами: «Шанс онлайн», Капітал, МЗС РК