Пінчук: світова філантропія напрацювала величезний досвід

Фонд Віктора ПІНЧУКА в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі проведе круглий стіл з питань благодійності.

Як повідомили УНІАН в прес-службі фонду, метою круглого столу є розвиток благодійних проектів в Україні. Це перший тематичний захід щодо філантропії, який Україна проведе в Давосі.

«Благодійність може і повинна стати одним з ключових чинників соціального прогресу в Україні», - підкреслив засновник Фонду, український бізнесмен і меценат В.ПІНЧУК. За його словами, це можливо лише за умови залучення до цієї діяльності максимально широкого круга благодійників, а також – впровадженні системного і професійного підходу до благодійних проектів, який забезпечував би досягнення реальних і значущих результатів для всього суспільства, всієї країни. «Провідні філантропічні організації світу протягом останніх десяти років напрацювали величезний досвід застосування такого підходу, і круглий стіл в Давосі замислювався як точка залучення до цього досвіду, до кращих світових практик і глобальних стратегій благодійності. Саме тому ми запросили і чекаємо участі активістів української благодійності, бізнесменів і громадських діячів. Ми розраховуємо на те, що кращим результатом заходу будуть нові благодійники і нові соціальні проекти в Україні», - відзначив В.ПІНЧУК.

Як ключові спікери на круглому столі виступлять засновник Фонду «Відкрите суспільство» Джордж СОРОС, головний редактор журналу The Economist Метью БІШОП, президент Global Health Program Фонду Білл і Мелінди Гейтс Тадатака ЯМАДА, голова правління Фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО та інші.

Основними темами круглого столу стануть проблеми досягнення довгострокового ефекту благодійної діяльності, оцінки її результатів, взаємини між благодійними організаціями і властями, а також розвиток бдагодійності в регіонах з «висхідною економікою» - зокрема, Центральній і Східній Європі.

Також в дні Світового економічного форуму в Давосі інвестиційний-консалтингова компанія EastOne і Фонд Віктора Пінчука в четвертий раз проведуть традиційну українську ланч-конференцію. Тема конференції в 2008 році - «Україна. Що далі?».