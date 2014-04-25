Кількість жертв аварії порому у Південній Кореї становить близько 200 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна.

В результаті чергової операції з пошуку загиблих після аварії порома у Південній Кореї було піднято ще 5 тел. Таким чином, загальна кількість загиблих складає 181 особу. Ще 121 вважається зниклою безвісти.

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Нагадаємо, пором "Севол" затонув вранці 16 квітня 2014 року біля південно-західного узбережжя Корейського півострова. Судно прямувало з порту Інчхон на острів Чеджу, подало сигнал SOS близько 03:00 за київським часом. На борту перебували 476 осіб, причому більшу частину складали школярі, які прямували на екскурсію. Врятуватися вдалося 174 пасажирам, у тому числі капітану і більшості членів екіпажу.

Слід також зазначити, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Міністерства закордонних справ України повідомила, що серед жертв аварії порома у Південній Кореї громадян України немає.