Путін погрожує відповісти на санкції Заходу

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передають "РИА Новости".

"Уряд РФ вже пропонував якісь кроки у відповідь. Я вважаю, що в цьому немає необхідності, але якщо щось подібне буде продовжуватися, то, звичайно, ми повинні будемо подумати про те, хто і як (із закордонних компаній) працює в РФ, в ключових галузях російської економіки, у тому числі в енергетиці", - сказав Путін.

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При цьому він підкреслив, що "нам би дуже не хотілося вдаватися до якихось кроків, заходів, сподіваюся, що це не потрібно".

"Повторюю ще раз, нічого хорошого в цих санкціях немає, вони завдають шкоди", - зазначив російський президент.