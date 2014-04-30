У Росії сталися пожежа і серія вибухів у військовій частині, 11 людей загинуло
На території військової частини у Великій Турі в Забайкаллі сталася пожежа, яка спричинила серію вибухів, внаслідок чого загинуло 11 осіб.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в силових структурах регіону.
«За уточненими даними, постраждали 34 людини, 11 з них загинули, ще 11 госпіталізовані, решті медичну допомогу надали амбулаторно», - сказало джерело.
За останніми даними, всі осередки загоряння на території військової частини у Великій Турі ліквідовані. Всього, за даними місцевої влади, було зафіксовано 20 вибухів. На складі зберігався тротил, протитанкові і протипіхотні міни.
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Як уточнило МВС РФ, після пожежі було перекрито рух Забайкальською залізницею в обох напрямках на ділянці "Чита - Каримська". За інформацією відомства, загинули семеро людей, ще шестеро зникли безвісти, небезпека вибухів залишається.
"Найближчим часом планується транспортування пасажирів затриманих поїздів за допомогою автобусів до станції Чита-2, звідки вони у спеціально сформованому поїзді продовжать подальше слідування за необхідними напрямками", - зазначили у відомстві.