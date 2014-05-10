Кремль має утриматися від збурення проросійських сил у Молдові – НАТО

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передає "Радіо Свобода".

За його словами, Молдова зазнала «посиленого тиску» у зв’язку з кризою в Україні.

Він закликав Москву поважати територіальну цілісність цієї країни й наголосив, що НАТО поставиться «вкрай негативно» до будь-яких спроб зблизити невизнаний режим Придністров’я з Росією.

Вершбоу також запевнив, що буде обговорювати під час свого найближчого візиту до Молдови можливості для посилення військової потуги цієї країни.

Молдова не є членом Північноатлантичного альянсу. Вона бере участь у програмі НАТО «Партнерство заради миру», започаткованій 1994 року.

Головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлов попередив у березні цього року, що російські війська, зосереджені вздовж східних кордонів України, перебувають у зручній позиції для вторгнення в Придністров’я.