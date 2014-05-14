Організатори гей-параду в Молдові повідомляють, що отримали схвалення влади

Про це пише ресурс omg.md.

Організатори повідомляють, що парад буде проведено в рамках фестивалю «Веселка над Дністром». Цього року в параді візьмуть участь члени спільноти ЛГБТ, їх родичі і друзі». Також організатори повідомляють, що маніфестація проводиться за підтримки представників деяких посольств, акредитованих в Молдові.

При цьому «Гендердок-М» відмовляється називати місце проведення параду, хоча зазначає, що відповідна заявка була подана в столичну мерію, і схвалена місцевою адміністрацією. Місце і час проведення засекречені, «щоб уникнути сутичок з іншими угрупованнями, що виступають проти акцій, організованих особами з іншою сексуальною орієнтацією».

Читайте такожGoogle проілюстрував Олімпіаду веселкоюМинулого році в параді взяли участь голова місії ЄС в Молдові того часу Дірк Шубель, єврокомісар Штефан Фюле і посол США Вільям Мозер. Безпеку маніфестантів забезпечували поліцейські, кількість яких перевищувала кількість самих учасників параду.

Сам минулорічний парад виявився швидкоплинним, по завершенні акції члени ЛГБТ-спільноти попросили поліцейських супроводити їх до безпечного місця, побоюючись розправи з боку супротивників.