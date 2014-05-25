ЗМІ: У Брюсселі стався "антисемітський теракт", четверо загиблих
02:35, 25 травня 2014Світ
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Чотири людини загинули в Брюсселі внаслідок стрілянини, відкритої в суботу невідомим поблизу будівлі Єврейського музею.
Чотири людини загинули внаслідок стрілянини у Брюсселі / Reuters
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.
Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс написав у твіттері, що був шокований тим, що трапилося. За його словами, він бачив тіла жертв.
Читайте такожУ ЄС тривають вибори до Європарламенту За останньою інформацією, двоє невідомих під`їхали на автомобілі до Єврейського музею. Один з них почав стріляти. Три людини загинули на місці. Четверта померла від отриманих поранень.
«Все говорить про те, що мова йде про антисемітський теракт», - заявила глава МВС Бельгії Жоель Мільке.
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