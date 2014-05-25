ЗМІ: У Брюсселі стався "антисемітський теракт", четверо загиблих

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.

Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс написав у твіттері, що був шокований тим, що трапилося. За його словами, він бачив тіла жертв.

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«Все говорить про те, що мова йде про антисемітський теракт», - заявила глава МВС Бельгії Жоель Мільке.