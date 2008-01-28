Ізраїль вибачиться перед ”Біттлз” за скасування гастролей 43 роки тому
16:40, 28 січня 2008Світ
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Лист вручать сестрі Джона Леннона
Очікується, що посол Ізраїлю у Великобританії вручить лист з вибаченнями двоюрідній сестрі Джона Леннона в Музеї групи в Ліверпулі, передає інтернет-видання МИГ-НЬЮЗ. Крім того, Ізраїль має намір запросити Рінго Стара і Пола Маккартні на святкування 60-річчя незалежності держави.
До цих пір не відомо, з якої причини гастролі групи в 65 році були скасовані. Передбачається, що власті боялися натовпу фанатів, який, на їх думку, міг пошкодити новий палац культури в Тель-Авіві.
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