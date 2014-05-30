Євразійський економічний союз назвали механізмом закріплення гегемонії Росії у регіоні

29 травня цього року президенти Росії, Казахстану та Білорусі після тристоронньої зустрічі в Астані підписали Договір про Євразійський економічний союз, який має почати діяти на просторі Митного союзу з 1 січня 2015 року. В зв’язку з цим дипломати “Майдану закордонних справ” заявляють, що ідея створення Євразійського економічного союзу усе більше набуває виключно політичного значення.

«Майдан закордонних справ» вважає Євразійський економічний союз механізмом закріплення гегемонії Росії на пострадянському просторі та одним із засобів зміцнення авторитаризму і протидії «підступному» Заходу.

В історичному контексті це утворення до болі нагадує відомий «Союз трьох імператорів» ХІХ сторіччя, утворений російською, німецькою та австро-угорською імперіями задля підтримки ідеї монархічної солідарності у збереженні існуючого порядку, - зазначено в коментарі експертів.

Довідково: Обсяг зовнішньої торгівлі держав-членів Митного союзу та Єдиного економічного простору з третіми країнами за січень-грудень 2013 року склав 931 млрд. доларів США, у тому числі експорт – 585,4 млрд. доларів США, імпорт – 345,6 млрд. доларів США. У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року обсяг зовнішньої торгівлі скоротився на 0,4%, або на 3,6 млрд. доларів США. Експорт зменшився на 1,4%, або на 8,2 млрд. доларів США, імпорт збільшився на 1,4%, або на 4,6 млрд. доларів США (без врахування паливно-енергетичних товарів обсяг експорту зменшився на 6,1%, показник імпорту збільшився на 1,8%). Обсяг взаємної торгівлі країн-членів Митного союзу за січень-грудень 2013 року склав 64,1 млрд. доларів США або 94,5% відносно відповідного періоду 2012 року (падіння на 5,5%).

Довідка:

Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".