В Ізраїлі почалися вибори президента

На посаду глави держави претендують 5 кандидатів, які зібрали на підтримку своєї заявки по 10 депутатських підписів.

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Місцеві ЗМІ називають фаворитом єдиного серед кандидатів представника правого табору - 74-річного колишнього спікера кнесету Реувена Ривлина, який належить до правлячої партії "Лікуд", передають РІА Новини.

Конкуренцію йому складають 2 політики лівоцентристського спрямування - Далія Іцик, яка певний час виконувала обов'язки президента, а також депутат від лівоцентристського руху "Ха-Тнуа" Меїр Шитріт. Крім них на президентський пост претендують відставна суддя вищого суду справедливості Далія Дорнер та лауреат Нобелівської премії з хімії Дан Шехтман.

Глава держави обирається таємним голосуванням парламенту. Після того як депутата викликають по імені, він проходить за ширму, де заповнює бюлетень, потім повертається і опускає його у виборчу скриньку, встановлену в центрі залу.

Для перемоги кандидату в президенти необхідно заручитися підтримкою 61 з 120 парламентарів. Якщо потрібної кількості голосів не набрано, проводиться другий тур на аналогічних умовах. Якщо і в цьому випадку не виявлений переможець, проводиться третій тур за участю двох лідерів виборчої гонки. Президентом стає той, хто набере просту більшість голосів.

Термін повноважень президента обмежений 7 роками.В Ізраїлі, який є парламентською республікою, глава держави наділений переважно представницькими функціями. Реальна влада зосереджена в руках прем'єр-міністра.