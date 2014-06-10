В Швеції обговорили кандидатуру нового глави Єврокомісії

Канцлер Німеччини заявила про підтримку кандидатури колишнього прем'єр-міністра Люксембургу Жан-Клода Юнкера, в той час як Девід Кемерон виступив проти висування його на посаду глави Єврокомісії. Британський прем`єр вважає Жан-Клода Юнкера федералістом, який прагне до зближення країн-членів Євросоюзу, в той час, як громадяни Великобританії висловлюються на користь перегляду відносин Лондона з Брюсселем, повідомляє радіо "Свобода".

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Єврокомісія прийме остаточне рішення про обрання нового глави в середині липня.

Кандидатуру Жан-Клода Юнкера висунула Європейська народна партія - найбільша правоцентристська група в Європарламенті.