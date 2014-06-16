РФ обговорить з Францією покупку "Містралів" на виставці Eurosatory

Про це напередодні Eurosatory ИТАР-ТАСС повідомив директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Олександр Фомін.

"Звичайно ж, ми плануємо обговорювати цю тему, але тут у нас поки що все в рамках відомих контрактних зобов'язань. Все йде за планом", - сказав він.

Французьке керівництво, зі свого боку заявляє про намір виконати домовленості про постачання Росії "Містралів", хоча у багатьох країнах світу активісти та політики висловилися проти продажу РФ кораблів у світлі окупації Росією Криму.

Перший з двох вертольотоносців - "Владивосток" - повинен прийти з Сен-Назера до Санкт-Петербургу в грудні поточного року. Після оснащення російським озброєнням і здачі екіпажем курсових завдань, за планом, у другій половині 2015 року корабель здійснить перехід на Тихоокеанський флот. Другий вертольотоносець - "Севастополь" - за контрактом повинен прибути в Петербург з Франції в листопаді 2015 року. Йому також належить пройти усі вказані процедури і, згідно з планом, прийти на Далекий Схід у другій половині 2016 року.

Контракт вартістю 1,12 млрд євро на будівництво вертольотоносців для ВМФ Росії було підписано в червні 2011 року в Санкт-Петербурзі. Він передбачає будівництво двох перших кораблів на верфі STX у французькому Сен-Назер.

Довідка. Eurosatory буде присвячена в тому числі засобам ППО, стрілецького озброєння та засобів ближнього бою: екіпіровка, автомобільна, бронетанкова техніка, легкоброньована техніка, безпілотні літальні апарати.