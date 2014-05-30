Росія намірилася базувати бойові кораблі "Містраль" на Чорноморському флоті

Про це повідомив РИА Новости в п'ятницю голова комітету Держдуми з оборони, колишній командувач Чорноморським флотом адмірал Володимир Комоєдов.

Раніше командувач Чорноморським флотом адмірал Олександр Вітко заявив про можливість базування "Містралів" в Чорному морі. Між тим офіційно Міноборони заявляло про те, що два кораблі цього класу будуть базуватися на Тихоокеанському флоті - у Владивостоці. Для цього там зараз готується інфраструктура.

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«Базування «Містралів» в Севастополі і Новоросійську можливо навіть без додаткового фінансування. З технічної точки зору корабель, наприклад, можна кормою ставити на Північній стороні Севастопольської бухти і відкрити апарель», - сказав адмірал.

Голова Загальноросійського руху підтримки флоту капітан першого рангу Михайло Ненашев також висловив думку, що відомості про розміщення одного з «Містралів» в Криму мають під собою грунт.

Співрозмовник агентства зазначив, що одне з призначень цих кораблів - рішення задач морської піхоти ВМФ в океанських і морських районах світу.

«Варіант базування в Севастополі також вважається цілком ефективним з точки зору вирішення завдань у середземноморсько-чорноморському регіоні світу і плюс атлантичні простори», - сказав Ненашев.

На його думку, з точки зору суднобудування такий варіант базування виправданий, так як ці кораблі в основному призначені для використання у відносно сприятливих кліматичних умовах - в більш теплих регіонах.

Контракт вартістю 1,2 мільярда євро на будівництво двох французьких вертольотоносців "Містраль" для ВМФ РФ був підписаний у червні 2011 року. Перший корабель «Владивосток» надійде на озброєння російського флоту в 2014 році, другий - «Севастополь» в 2015 році.

Універсальний вертольотоносець "Містраль" водотоннажністю 21 тисяча тонн і максимальною довжиною корпусу 210 метрів здатний розвивати швидкість понад 18 вузлів. Дальність плавання - 20 тисяч миль. Чисельність команди становить 160 осіб, додатково вертольотоносець може прийняти на борт 450 осіб. Авіагрупа включає 16 вертольотів, з яких шість можуть одночасно розміщуватися на злітній палубі. Вантажна палуба корабля може вмістити понад 40 танків або 70 автомашин. Будуються кораблі на французьких верфях в Сан-Назер.