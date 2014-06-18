Мартін Шульц очолив групу соціалістів Європарламенту

Як передає власний кореспондент УНІАН, рішення про обрання Мартіна Шульцалідером політичної групи було прийнято сьогодні в Брюсселі. Після цього було прийнято рішення, що тимчасово Європарламент очолить перший віце-президент Джанні Питтелла.

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Вибори нового президента Європарламенту відбудуться 1 липня в Страсбурзі під час вступної сесії нового складу парламенту.

Нагадаємо, вибори в Європарламент відбулися в кінці травня.

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Мартін Шульц відомий своєю активною позицією по Україні. Саме він ініціював створеннямісії спостерігачів Європарламенту в складі колишнього президента Польщі Олександра Кваснєвського і колишнього президента Європарламенту Пета Кокса, зокрема у справі Юлії Тимошенко.