Квасневський впевнений, що Росія тиском змусила Україну відмовитись від асоціації з ЄС

Російська Федерація "безпрецедентним тиском" на владу України змусила її відмовитись від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" наприкінці листопада.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це заявив член Моніторингової місії Європейського парламентув Україні, екс-президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв'ю польському ТVN24.

"Росіяни використали цілий арсенал можливостей, які мають в Україні. Бачимо зараз від цього ефект", - сказав він.

Квасневський висловив думку, що українська влада дійсно планувала підписати Угоду про асоціацію з Україною до того моменту, поки росіяни улітку цього року не почали обмежувати доступ українських товарів на свій ринок.

"Затримка експорту в таких галузях як металургія, машинобудування. Нам говорили про величезні втрати, яких зазнає економіка. На багатьох підприємствах люди не лише не працюють, але їм не платять грошей", - сказав Квасневський, переповідаючи розмову з главою українського уряду Миколою Азаровим.

Екс-президент Польщі також сказав, що український прем'єр назвав вимушеною відмову від підписання Угоди про асоціацію, котра також передбачає створення поглибленої зони вільної торгівлі з ЄС.

"Він заявив, що Україна стоїть над прірвою, й уряд в цій ситуації вирішив ухвалити "короткострокове" рішення, жертвуючи довгостроковими перспективами. Угода про асоціацію принесла б ефекти у довгостроковій перспективі, а домовленість, якої, ймовірно, вчора досягнули глави урядів Азаров та Медведєв у Петербурзі, дає передишку на найближчі кілька місяців", - сказав Квасневський.

За його словами, складно спрогнозувати, коли Євросоюз може повернутися до теми підписання угоди з Україною, нагадавши, що наступного року відбудуться вибори до Європарламенту, а в 2015 році - вибори нового Президента України.

"Виглядає, що ця перерва може бути скоріше довгою, ніж короткою", - сказав Квасневський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Також сьогодні Кабінет міністрів України доручив Міністерству закордонних справ разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики утворити комісію тристоронню комісію з ЕС і РФ для опрацювання комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямів торговельно-економічних відносин.