Суд в Єгипті засудив до страти 183 ісламістів

Серед засуджених до вищої міри покарання − духовний лідер забороненого в Єгипті руху Мухаммед Бадіе.

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Під час судового процесу в квітні у цій справі до смертної кари було засуджено 683 ісламіста. Однак 21 червня суд виправдав 496 осіб, ще чотирьом смертна кара була замінена довічним ув'язненням, передає Радіо Свобода.

Багато були засуджені заочно. Рішення суду ще може бути оскаржене.

14 серпня минулого року при нападі на поліцейську дільницю в місті Адуа на півдні країни загинув один поліцейський і один цивільний.

Проведені владою Єгипту масові судові процеси критикують єгипетські активісти і міжнародне співтовариство.